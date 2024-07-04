Стамбульские договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу переговоров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Астане. Парламентская газета

«Стамбульские договоренности... никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — заявил он. RT на русском

Путин добавил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, тогда как именно Киев отказался от мирного процесса и сделал это по указке Запада. ТАСС