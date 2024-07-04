Захарова высказалась о возможном возвращении в Россию посла в США

Решения о смене и назначении послов принимает президент России Владимир Путин, но у каждого могут быть личные планы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации о возможной смене действующего главы российской дипмиссии в США Анатолия Антонова.

"У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", - отметила дипломат.



Ранее в соцсетях появилась копия обращения, где Антонов якобы сам написал от руки: "Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!".