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Захарова прокомментировала возможную смену посла РФ в США

Решения о смене и назначении послов принимает президент России Владимир Путин, но у каждого могут быть личные планы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации о возможной смене действующего главы российской дипмиссии в США Анатолия Антонова.

Захарова высказалась о возможном возвращении в Россию посла в США
© ТАСС
"У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", - отметила дипломат.

Ранее в соцсетях появилась копия обращения, где Антонов якобы сам написал от руки: "Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!".

Политика
Мария Захарова
Анатолий Антонов
МИД России
ПИР-Центр