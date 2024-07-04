Захарова пошутила о зрачках Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый пакет американской помощи Украине, сославшись на провал президента Джо Байдена на дебатах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В Пентагоне ранее сообщили, что США поставят Украине ракеты и снаряды на 2,35 миллиарда долларов. Первая часть пакета - на 2,2 миллиарда - должна покрыть расходы на поставки Украине ракет для систем Patriot и NASAMS. Вторая - на 150 миллионов долларов - включает поставки ракет для Hawk и HIMARS, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды.

«Судя по зрачкам, Байден принял это решение в ходе «дебатов», - так это прокомментировала Захарова.



Ранее 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах экс-главе США Дональду Трампу. Байдена поддержали лишь 33 процента зрителей.

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Как отмечал CNN, 81-летний Байден говорил нечетко и выглядел гораздо старше 78-летнего Трампа. Иногда Байдену не удавалось довести мысль до конца и выразиться ясно. Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт заявил, что у Байдена во время дебатов были расширенные зрачки, и предположил, что президента «накачали наркотиками».