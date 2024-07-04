Захарова предсказала судьбу ПА ОБСЕ без России

После приостановки участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) организация рискует стать политическим рудиментом. Судьбу платформы без России предсказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства. Lenta.ru

Дипломат назвала очевидным тот факт, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от выполнения своей главной задачи. Речь идет о поддержании межпарламентского диалога. «С приостановкой участия российской делегации в ее работе [ПА ОБСЕ] вообще рискует стать политическим рудиментом», — добавила Захарова. Газета.Ru

Официальный представитель дипведомства указала, что лишение делегаций России и Белоруссии возможности участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте властями Румынии является одним из показательных случаев такой дискриминации. В частности, румынская сторона отказалась выдавать визы представителям РФ. «Подобные действия страны, выступающей организатором проведения главного ежегодного мероприятия парламентского органа ОБСЕ, при безмолвном попустительстве руководства ассамблеи абсолютно неприемлемы», - подчеркнула Захарова. ТАСС