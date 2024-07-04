Стало известно, чем Путина угощали на саммите ШОС в Астане

Президента РФ Владимира Путина и лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Астане угощали национальными казахскими блюдами. Гости попробовали чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и тушпару из говядины с бульоном.

Также в меню оказались традиционное жаркое куырдак из баранины, говяжий брискет с картофелем по-деревенски и салат с авокадо и медово-горчичной заправкой. На десерт подали ванильное суфле с карамельным грильяжем и лаймовый сорбет. Также на столе было местное вино — саперави и рислинг.

Ранее директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил, что проходящий в Астане саммит ШОС вновь доказал тренд на устройство многополярного мира. По его словам, многие государства готовы вступить в объединение.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков до этого сообщил, что страны ШОС на саммите в Астане подпишут 24 документа. Он отметил, что будет принята традиционная декларация Совета глав государств.

В ходе саммита Путин и лидеры других стран — членов ШОС подписали документы о приеме Белоруссии в объединение. Также были опубликованы кадры, на которых российский лидер подписывает соответствующий документ.