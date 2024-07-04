Посол России в США Анатолий Антонов возможно в ближайшее время вернется в Москву. Об этом говорит его телеграмма по случаю 30-летия ПИР-Центра, которая была опубликована в Telegram-канале центра «Ядерный контроль».

Дипломат в своем поздравлении отметил роль центра в контроле над ядерными вооружениями, отметив, что уже «три десятилетия ПИР-Центр служит примером глубокой экспертизы и преданности делу обеспечения международной безопасности».

«Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем нераспространения, контроля над вооружениями и глобальной стабильности, став одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», — говорится в письме дипломата.



Однако особый интерес вызывает приписка в конце поздравления, сделанная от руки. В ней Антонов написал, что его «командировка заканчивается», и выразил надежду на то, что они «вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!».

Ранее посол Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты одуматься и пересмотреть агрессивную риторику в адрес Москвы, а также предупредил, что вся военная техника, которую Вашингтон отправит на Украину, будет уничтожена российскими военными.