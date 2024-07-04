Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления постоянного представителя Тринидада и Тобаго при ООН Денниса Фрэнсиса в ходе его визита на Украину. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Газета.Ru

«Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу всемирной организации», — считает Захарова. RT на русском

Ранее Деннис Фрэнсис выступил с утверждением, что ГА ООН намерена поддерживать Украину и дальше, а также пообещал поддержать инициативы президента страны Владимира Зеленского, которые якобы могут поспособствовать мирному урегулированию на Украине. ТАСС