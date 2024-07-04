Путин поблагодарил Катар за усилия в решении гуманитарных вопросов по Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за посреднические усилия по возвращению украинских и российских детей к своим семьям. Беседа состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане.

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"Хотел бы вас поблагодарить и за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом", - сказал российский лидер.



"Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей как с российской, так и с украинской стороны", - подчеркнул Путин.



Президент РФ отметил и роль Катара в ближневосточном урегулировании - в конфликте между Израилем и движением ХАМАС.

"Нам хорошо известно, что вы предпринимаете очень энергичные усилия по согласованию позиций по прекращению огня и по обмену удерживаемых лиц", - указал Путин.



Главы государств также обменялись приглашениями: Владимир Путин предложил эмиру Катара посетить Россию, а Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил российского коллегу приехать в его страну.