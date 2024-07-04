Путин назвал способ немедленно прекратить бои на Украине

Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин. Парламентская газета

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное - ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», - сказал глава государства. ТАСС

Ранее Путин заявил, что переговоры по Украине могут начаться «хоть завтра», но Россия будет учитывать настоящую ситуацию и исходить из нее. По его словам, условия России следующие: полный вывод ВСУ из новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины. ТК «Звезда»