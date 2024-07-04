Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал американцев возродить величие России. Об этом говорится в его сообщении в Telegram, опубликованном 4 июля — в день независимости США. Lenta.ru

Он призвал США оценивать события на Украине как «гражданскую войну одного народа», результатом которой должно стать «возрождение Великой России». ТАСС

Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и Украины, написал он. Идеалы сторон тоже различались: у северян - равенство, свобода, один закон для всех, а у конфедератов - бесчеловечный, дремучий расизм. «Параллели более чем прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента, который заправляет масс-медиа в США», - подчеркнул Медведев. Президента России в американских газетах даже иногда стали уподоблять Аврааму Линкольну, обратил он внимание, добавив, что в итоге Линкольн одержал победу в Гражданской войне. Российская газета