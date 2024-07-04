Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет убежден, что поставки нового оружия из США не помогут украинским властям избежать полного разгрома. RT на русском

«Есть хорошая фраза «Поздно пить «Боржоми». Поэтому их (США) объемные поставки летального оружия киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии его транспортировки, и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома», - считает Шеремет. ТАСС

Ранее в Белом доме сообщили, что в новый пакет помощи Украине войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS. Москва24