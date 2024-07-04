Президент России Владимир Путин принимает участие в Совете глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, в четверг, 4 июля.

Путин прилетел в Астану в среду для участия в заседании Совета глав стран - участниц ШОС под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которое проходит 3 и 4 июля.

Ожидается, что участники мероприятия обсудят итоги деятельности ШОС за 2023-2024 годы и рассмотрят вопросы продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. По завершении саммита в Казахстане председательство в 2024-2025 годах перейдет к Китаю.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет 9 государств-членов, 14 партнеров по диалогу и 3 страны-наблюдателя.