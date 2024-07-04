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Песков: сроки визита Путина в Турцию ещё предстоит согласовать по дипканалам

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не определили сроки визита российского лидера в Турцию, они будут согласованы по дипломатическим каналам.

Песков высказался о визите Путина в Турцию
© РИА Новости

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Будут согласованы по дипканалам», — сказал он.

Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

Также Песков заявил, что Эрдоган не может стать посредником в переговорах по Украине.

Ранее стало известно, что Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию.

Политика
Реджеп Эрдоган
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Владимир Путин