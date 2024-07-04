Администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну. Об этом в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Вашингтоне заявил посол Анатолий Антонов.

Дипломат, комментируя решение Вашингтона о выделении Киеву очередной военной помощи в размере почти $2,5 млрд, назвал бесперспективным накачку оружием "агонизирующего режима" президента Владимира Зеленского. Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы России за освобождение Украины, а лишь приведут к новым потерям среди мирного населения, включая женщин и детей.

Антонов отметил, что США балансируют на грани конфликта с Россией, которая является крупнейшей ядерной державой. В Вашингтоне не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики администрации США. Отсидеться за океаном не получится, резюмировал посол. До этого США объявили о новом пакете помощи Украине, который включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.