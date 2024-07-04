Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине

Американская администрация продолжает курс на войну, выделенный ей новый пакет военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам среди мирного населения. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя предоставленный Киеву новый пакет американской военной помощи на сумму более $2,2 млрд.

"Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией", - говорится в комментарии посла, размещенном в телеграм-канале российского диппредставительства. Посол добавил, что предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться.

"Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", - подчеркнул Антонов. Он добавил, что накачка вооружениями "агонизирующего режима Зеленского" является "бесперспективным проектом", поощряющим киевских террористов к совершению новых преступлений.

"Главное для здешних политиков - продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах", - считает дипломат.



Он отметил, что власти США не понимают истинного положения дел, запутались "в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику" Запада.

Глава российской дипмиссии напомнил, что украинский конфликт "позволяет набухать кошелькам американского ВПК. "США балансируют на грани конфликта с Россией - крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится", - предостерег он.