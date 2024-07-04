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Лавров: Россия, Китай и Монголия подтвердили интерес в интеграции экономических проектов

Главы МИД России, Китая и Монголии Сергей Лавров, Ван И и Батмунхийн Батцэцэг подтвердили интерес в интеграции совместных проектов в экономической сфере. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, где приводится вступительное слово Лаврова с встречи министров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Лавров: Россия, Китай и Монголия подтвердили интерес в интеграции экономических проектов
© РИА Новости
"Мы заинтересованы в том, чтобы сопрягать развитие трехсторонних проектов с деятельностью Евразийского экономического союза, с реализацией китайского проекта "Один пояс, один путь", монгольской концепции "Степной путь". Это отвечает нашим общим интересам и будет способствовать гармонизации различных информационных процессов в рамках формирования Большого Евразийского партнерства. Рассчитываю, что сегодня сможем внести вклад в эти усилия", - сказал российский министр.

"Наша "тройка" является одним из ключевых инструментов сотрудничества на пространстве евразийского континента", - подчеркнул глава МИД РФ.

Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля.

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