Лавров рассказал об обязательстве Киева перед Венгрией

Перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС Венгрия настояла на том, чтобы Брюссель в качестве одного из условий обязал Киев выполнять в полном объеме требования международных конвенций о правах национальных меньшинств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Лаврова, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в телефонном разговоре подтвердил, что Будапешт добился включения в соответствующие документы формулировки, касающейся не только венгерского меньшинства, но также и всех остальных национальных меньшинств, проживающих на Украине.

Экс-разведчик США указал на намек Орбана на потерю Украиной еще одной территории