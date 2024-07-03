Лавров: Венгрия настояла на соблюдении Украиной прав всех нацменьшинств
Перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС Венгрия настояла на том, чтобы Брюссель в качестве одного из условий обязал Киев выполнять в полном объеме требования международных конвенций о правах национальных меньшинств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Лаврова, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в телефонном разговоре подтвердил, что Будапешт добился включения в соответствующие документы формулировки, касающейся не только венгерского меньшинства, но также и всех остальных национальных меньшинств, проживающих на Украине.
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"Мне сейчас будет очень интересно посмотреть, как Евросоюз будет готовиться к переговорам с Украиной, в частности, по этому прямому требованию, которое грубейшим образом было нарушено режимами Порошенко и Зеленского", - сказал Лавров.