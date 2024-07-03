Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредниках в переговорах по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: «Нет, невозможно». Песков добавил, что урегулирование украинского конфликта обсуждалось на встрече Эрдогана и президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Астане.

Эрдоган оценил возможность «справедливого мира» на Украине

Разговор Путина и Эрдогана продлился около двух часов, в ходе беседы российский лидер заявил, что готовится к поездке в Турцию по приглашению Эрдогана.

Турецкий лидер в ходе встречи пообещал российскому лидеру, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром.