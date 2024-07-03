Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не рассматривается в качестве посредника для мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Эрдоган выступать в роли посредника при переговорах, Песков ответил отрицательно.

«Нет, это невозможно», — заявил он.



Помимо этого Песков также рассказал, что во время встречи Эрдогана и президента России Владимира Путина политики обсуждали конфликт на Украине. Каких-либо дополнительных подробностей этого разговора Песков раскрывать не стал.

Эрдоган оценил возможность «справедливого мира» на Украине

Напомним, что встреча Путина и Эрдогана состоялась в Астане.