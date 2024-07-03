Ответственность за террористическую атаку на сотрудников Запорожской атомной электростанции ложится на Киев и Запад. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ее комментарий размещен на сайте ведомства. Дипломат отметила, что удар украинских войск по подстанции «Радуга» стал первым случаем, когда работников ЗАЭС преднамеренно подвергли опасности.

По словам Захаровой, своим терактом режим лидера Украины Владимира Зеленского пытается дестабилизировать ситуацию в Энергодаре, запугать персонал станции и создать угрозы ее безопасности.

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«Ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей», — подчеркнула Захарова, пообещав добиваться должной оценки преступлений со стороны международных организаций.



Как писала «Парламентская газета», в среду ВСУ запустили три дрона по «Радуге», входящей в структуру ЗАЭС. От взрыва пострадали восемь специалистов, которые оптимизировали схему электроснабжения Энергодара. Большая часть города остается без света.