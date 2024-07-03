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Лавров оценил итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли «прекрасно». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров оценил итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС
© РИА Новости

По его словам, лидеры двух государств продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание.

«Прекрасно, полное понимание», — прокомментировал министр ход переговоров.

Лавров отметил, что политики обсуждали весь комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня как с точки зрения двустороннего сотрудничества, так и взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что по итогам переговоров подтвердилось намерение китайской стороны «твердо выступать за мирное урегулирование» ситуации вокруг Украины.

Ранее Путин и Си Цзиньпин отвергли сценарий урегулирования конфликта на Украине без участия России. Лидеры государств четко отметили бесперспективность каких-либо форматов без российского участия.

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