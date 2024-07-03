Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности недавних переговоров российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые прошли в Китае. В частности, лидеры государств пришли к выводу, что без участия России никакие переговоры по Украине не будут иметь перспективы. Также главы обсудили двусторонние отношения между Москвой и Пекином в целом.

«Предметно обсудили двусторонние отношения. Все области и обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия. Намечены планы для дальнейшего взаимодействия», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.



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Си Цзиньпин высказался о визите Путина в Китай

Визит Владимира Путина в Китай состоялся 16—17 мая 2024 года. По итогам переговоров лидеры стран подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений между ними. URA.RU писало подробности с поездки Путина в отдельном материале.