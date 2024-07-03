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Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность обсуждения Украины без России

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи "на полях" саммита ШОС в Астане коснулись темы Украины и возможных переговоров по мирному урегулированию конфликта, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность обсуждения Украины без России
© Российская Газета
"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - заявил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос: было ли уделено большое внимание Украине в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, он сказал: "Нет, нельзя так сказать".

Лидеры, по его словам, обсудили широкий круг тем, обменялись мнениями по региональным проблемам, наметили планы для дальнейшего взаимодействия по разным направлениям.

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