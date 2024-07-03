Лихачев заявил о намерении Киева не соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ после удара по Энергодару

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции в Энергодаре показал, что Украина не намерена соблюдать нормы Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое заявление сделал генеральной директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

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«Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны, провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных Наций, украинские военные соблюдать не собираются», — заявил Лихачев.



Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.

Ранее глава города Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате атаки ВСУ в Энергодаре пострадали люди и создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Он напомнил, что атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара совершаются последние две недели, а 19 июня в результате удара была разрушена подстанция «Луч».