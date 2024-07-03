Депутатов Госдумы попросили срочно освободить здание на Охотном ряду

Сотрудники МЧС призвали депутатов Госдумы экстренно освободить здание на Охотном ряду. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Это обусловлено тем, что в среду, 3 июля, специалисты ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий ФС РФ» и представители экстренных служб проводят практическую тренировку по эвакуации людей при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях в зданиях Государственной Думы.

В рамках учений предполагается включение системы пожарной сигнализации, отключение лифтов и последующая эвакуация парламентариев и персонала.

На время тренировки допуск в здания Госдумы будет временно прекращен. По окончании учений депутаты и сотрудники различных служб смогут вернуться на рабочие места.