Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

До этого лидеры встречались полтора месяца назад. Китай стал первой страной, куда российский президент нанес визит после избрания на очередной срок.

3 июля в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) у Путина уже состоялись встречи с лидерами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции. Вечером он побеседует с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а дальше примет участие в неформальном обеде для участников саммита.