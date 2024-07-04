Депортация и штрафы: как в России борются с мигрантами-нелегалами

В Приморье наблюдается рост преступлений, совершенных иностранцами. Только за последний месяц в крае возбуждены три уголовных дела за тяжкие деяния: два за изнасилования и одно за убийство. Также продолжают правоохранительные органы продолжают выявлять каналы незаконной миграции. Что поможет избежать роста преступности среди иностранцев, разбирался «ФедералПресс»

Штрафы не пугают мигрантов

С 2020 был принят ряд законов, которые упростили въезд, регистрацию, ВНЖ и даже получение российского гражданства по упрощенной схеме для различных категорий иностранных граждан.

Мигранты все чаще нападают на россиянок

Нарушение процедуры регистрации предусматривает административную ответственность с выплатой штрафов, сумма которых не превышает пяти тысяч рублей. Как рассказал руководитель визово-миграционного центра Visasam.ru Борис Соколов, необходимо ужесточение наказания – повышение суммы штрафов и депортация нарушителей из страны. «На практике, например, за нарушение правил регистрации и не постановки иностранца на миграционный грозит всего лишь штраф от 2000 до 5000 рублей, а хозяину жилья от 2000 до 4000 рублей и все. Многим проще его заплатить в случае выявления нарушения, чем соблюдать миграционные законодательства и правила», – отметил Борис Соколов.

В результате этого многие приезжают на территорию России по безвизовому режиму, который рассчитанный на 90 дней, а после остаются без оформления соответствующих документов.

Борьба с мигрантами-нелегалами

Как отметил эксперт, в России необходимо ужесточить контроль за въездом мигрантов. Важно, чтобы приезжали специалисты, в которых нуждаются регионы.

«Например, в европейских странах, чтобы получить национальную визу категории D, нужно собрать и предоставить документы, которые показывают финансовую состоятельность заявителя, проверяется тщательно его контракт на работу или доход от онлайн-деятельности», – отметил Соколов.



Серьезный контроль за иностранцами осуществляется и в Португалии. Так, гражданам необходимо предоставить договор долгосрочной аренды жилья, зарегистрированный в налоговой стоимостью около 1000 – 1300 евро на год. Благодаря этому предоставить фиктивные документы невозможно.

В России ситуация обратная – зачастую выявляют случаи «резиновых» квартир, в которых собственники за денежное вознаграждение регистрируют мигрантов, хотя по факту они проживают в другом месте.

«Решить эту проблему может только повышение сумм штрафов, например, как для владельцев такого жилья, так и для тех, кто так прописывается, вплоть до депортации. Тоже самое касается тех, кто незаконно устраивает мигрантов на работу и совершает другие правонарушения», – отмечает эксперт.



Борис Соколов добавил, что обратить внимание необходимо на организации и центра, выдающие сертификаты о знание русского языка иностранцам, которые необходимы для получения ВНЖ и гражданства. Он отметил, что, согласно закону, мигранты должны сдавать экзамены на знание языка государства, однако бывают случаи, когда они получают необходимые документы, почти не говоря по-русски. Напомним, в Приморье задержан мигрант-педофил, изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку. В ходе проверки были установлено, что гражданин находился на территории России нелегально.