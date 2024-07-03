В МИД РФ прокомментировала заявления Клинтон о ее вмешательстве в выборы

Заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о сговоре для вмешательства в выборы, которые были сделаны во время пранка Вована и Лексуса, привели бы к делу о сговоре с иностранцами, если так сказал представитель партии республиканцев. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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Ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Хиллари Клинтон от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко и предложили ей свою помощь и помощь Украины, чтобы «найти что-нибудь» на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Клинтон согласилась. Она также призвала Украину идти в наступление для того, чтобы помочь в переизбрании на предстоящих в США выборах действующего главы государства, демократа Джо Байдена.

«Если бы аналогичная запись появилась с участием не Хиллари Клинтон, а кого-то из республиканцев - все то же самое - хочу сказать, что им в Соединенных Штатах пришили бы дело о сговоре с иностранцами», - констатировала официальный представитель МИД РФ.



Также, по мнению Марии Захаровой, подобные заявления могли бы привести к обвинениям в нанесении «удара американской демократии». При этом в разговоре «Порошенко» с Клинтон речь шла фактически о вмешательстве во внутренние дела США, но так как это демократы, то «у них, как говорится, все средства хороши», заметила дипломат.

«Будь то коррупция Байдена, будь то вмешательство какой-либо другой страны в их выборы. Все сойдет ради их корыстных интересов. Никому другому подобное даже в одной тысячной или миллиардной части позволено бы не было», - уверена Захарова.



Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела носило название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».

В этом году Трамп и Байден являются основными кандидатами на высший государственный пост. 27 июня в США прошли теледебаты между ними. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. А телеканал CBS опубликовал данные проведенного в конце июня опроса, которые показывают, что 72% американцев уверены, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства.