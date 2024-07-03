МИД РФ заявил, что русофобия приняла на Западе характер массовой кампании

Русофобия стала на Западе мейнстримом политики, обретя характер кампании преследований. Совместный доклад России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, презентация которого состоялась в Женеве, призван способствовать исправлению положения, заявил ТАСС глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Он принял участие в представлении этого документа, насчитывающего более 1 800 страниц, на полях проходящей в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека. На презентации присутствовали дипломаты 30 стран, в том числе Азербайджана, Египта, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, КНДР, Кубы, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Эфиопии.

"Русофобия превратилась на Западе в мейнстрим, она воплотилась в массовую кампанию, - отметил Лукьянцев в интервью ТАСС. - Людей преследуют только за то, что они говорят на русском языке, выступают за развитие добрососедских, конструктивных отношений с Россией, а также за то, что хотят услышать альтернативную точку зрения". На Западе закрываются СМИ, людей преследуют по политическим мотивам, подвергают санкциям, высылают из страны.

"Такие тенденции, к сожалению, только накапливаются. Мы бы рады были, чтобы наш доклад был менее объемным, но наши коллеги на Западе не оставляют нам другого выхода кроме как внимательно комментировать все новые и новые нарушения прав человека", - сказал глава департамента МИД.



В российском внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что ознакомившись с докладом России и Белоруссии, страны коллективного Запада "сделают правильный вывод и, соответственно, свою практику исправят".

"Мы очень надеемся, что эти страны, наконец, трезво посмотрят на себя, на то, что творится у них дома, - пояснил дипломат. - Чем скорее они признают существующие у них проблемы, чем скорее трезво оценят ситуацию, тем лучше будет для них же". Признание ими проблем в сфере прав человека может дать "импульс для развития многостороннего сотрудничества в сфере прав человека". "Пока это не произошло, мы будем продолжать фиксировать и анализировать негативные тенденции", - подчеркнул Лукьянцев.

Доклад о правах человека

Глава департамента МИД дал положительную оценку презентации в Женеве первого совместного доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленного министерствами иностранных дел России и Белоруссии. "Мероприятие получилось очень представительным, интересным", - сказал он, напомнив, что ранее РФ и Белоруссия готовили доклады по правам человека раздельно. Документ "получился, действительно, очень интересный, всеобъемлющий, комплексный", он "очень наглядно показывает, что идеальных стран с точки зрения соблюдения прав человека нет". Вместе с тем Москва и Минск "готовы со всеми вести диалог".

"Мы в отличие от западных коллег не занимаемся нравоучениями. Мы высвечиваем проблемы, подтверждаем это ссылками на многочисленные документы международных правозащитных структур и неправительственных организаций", - заключил Лукьянцев.



Внешнеполитические ведомства России и Белоруссии опубликовали 20 июня первый совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Исследование, содержащее порядка 1 800 страниц, "нацелено на привлечение внимания к вызовам и угрозам", с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека. Страновые разделы доклада охватывают более 40 государств, среди которых Австралия, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Франция, ФРГ, Финляндия, Швейцария, Эстония, Япония. Наиболее подробно представлена ситуация с правами человека в США, где, как отмечается в докладе, она "далека от международных стандартов", и на Украине.