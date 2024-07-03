Комитет ГД запросил у СК предложения по изменению миграционного законодательства

Комитет Госдумы по контролю направил в Следственный комитет РФ запрос о том, какие инициативы в части совершенствования миграционного законодательства есть у СК, какие изменения в законах ведомство считает необходимыми, направлялись ли эти предложения в правительство и иные органы государственной власти. Депутаты просят дать оперативный ответ, чтобы рассмотреть возможность пригласить главу СК Александра Бастрыкина в Госдуму до конца весенней сессии, сообщил ТАСС глава комитета Олег Морозов.

© ТАСС

"Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова, поддержанной другими депутатами, и полученным поручением [проработать вопрос о приглашении Бастрыкина на пленарное заседание палаты парламента] направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики, какие изменения в действующем законодательстве являются с точки зрения СК необходимыми и как эти предложения СК согласуются и коррелируются с уже существующими многочисленными инициативами, которые предложены депутатами и комитетами Госдумы", - отметил Морозов.



Он добавил, что Госдума активно работает по вопросу совершенствования миграционного законодательства, в том числе в рамках комиссии, которую возглавляет вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. "Мы просим дать ответ в максимально короткие сроки с тем, чтобы изучить возможность пригласить председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возможно, и в ходе текущей сессии", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, комитет сформулирует свои предложения по форме и срокам рассмотрения вопроса о приглашении главы СК РФ на пленарное заседание и направит их в Совет Думы. Согласно утвержденному графику работы депутатов, весенняя сессия Госдумы продлится до 4 августа.

Ранее на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин в ходе обсуждения вопросов миграционной политики обратился к присутствовавшей зале депутату Госдумы Сардане Авксентьевой с вопросом, когда будут приняты законы, отвечающие уровню напряженности в обществе.