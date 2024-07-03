Путин проводит переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они встретились в Астане в преддверии саммита ШОС.

Как анонсировали в Кремле, Путин и Эрдоган смогут рассмотреть все накопившиеся между двумя странами чувствительные вопросы. Будет подробно обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество. Лидеры также затронут ситуацию на Украине, в Сирии. Не исключено, что среди тем будет и возможный визит президента РФ в Турцию, который давно планируется. Поездка остается в повестке дня и состоится, когда удастся согласовать графики.

Предыдущий раз лидеры виделись в сентябре прошлого года. При этом они регулярно созваниваются по телефону.