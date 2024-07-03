Захарова раскрыла «содержание» утешительных СМС Шольца Макрону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу того, что канцлер Германии Олаф Шольц регулярно отправляет СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону. Комментарий об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его партии на внеочередных парламентских выборах.

«Русские хакеры» мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: «Mein Schatz, mein schöner Napoleon (Мой дорогой, мой прекрасный Наполеон. - Прим.ред.),...», - написала Мария Захарова.



Шольц рассказал о ежедневных сочувственных СМС Макрону

Напомним, что партия Эммануэля Макрона проиграла и в первом туре внеочередных выборов в парламент Франции, заняв третье место. Убедительную победу одержала правая партия Мари Ле Пен «Национальное объединение» и союзные с ней силы, набрав 33,15% голосов. Второе место занял левый альянс «Новый народный фронт».