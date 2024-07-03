Пакистанский премьер поблагодарил Путина за поставки нефти

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставку в его страну нефти. «Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это», — сказал он на встрече с российским лидером на полях саммита ШОС. RT на русском

По словам Путина, Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан. mir24.tv

«Прежде всего это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению», – сказал он. Деловая газета «Взгляд»