В Алжире умер посол РФ Шуваев

В среду, 3 июля, в Алжире скончался чрезвычайный и полномочный посол России в республике Валерьян Шуваев. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

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Дипломату было 69 лет. Причина его смерти не уточняется, в МИД отметили, что он скончался скоропостижно.

После окончания МГИМО в 1977 году Шуваев начал дипломатическую службу на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2004-2008 годах он был послом России в Ливии, в 2008-2012 годах - главой российского диппредставительства в Ираке, в 2018-2022 годах - послом в Марокко. Миссию в Алжире он возглавил в мае 2022-го.

В МИД РФ Шуваева назвали «блестящим профессионалом, эрудитом и великолепным дипломатом-арабистом», который в то же время оставался скромным человеком и хорошим другом.