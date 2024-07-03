В МИД России прокомментировали слова Кэмерона про Казахстан

Западные политики неоднократно были замечены «во вранье и лицемерии». Так заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в разговоре с пранкерами, его слова передает ТАСС.

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«Мы ориентируемся на официальную реакцию, которая последовала со стороны МИД Казахстана», — отметил Настасьин.



В ходе разговора с пранкерами Кэмерон привел якобы цитату министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу об осложнении отношений с Россией. «Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию», — заявил глава британского МИД.