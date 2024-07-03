США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Газета.Ru

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает», - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны стран - участниц СНГ в Минске. ТАСС

В мае министр сообщал, что западные страны передали киевскому режиму различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине. Деловая газета «Взгляд»