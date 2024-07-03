Рябков: Россия не поддается на шантаж США

США считают, что им нужны дополнительные средства устрашения против РФ, но Москва не поддается на их шантаж и будет балансировать действия Вашингтона по ракетам средней и меньшей дальности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Гражданского форума БРИКС.

"Они видят в нас геополитического противника, они таким же образом относятся и к Китаю. Соответственно, они считают, что нужны средства, которые будут "устрашать". Но мы на шантаж не поддаемся, мы будем это балансировать. Вопрос о том, формально озвучен отказ от моратория [на развертывание РСМД] или не озвучен, оставляю на усмотрение комментаторов и агентств", - отметил замминистра.

