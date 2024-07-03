Главу российского оборонного ведомства Андрея Белоусова в среду, 3 июля, избрали председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

В конце июня глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с Андреем Белоусовым. Разговор прошел по инициативе американской стороны. В ходе диалога главы ведомств обсудили спецоперацию на Украине. Остин подчеркнул, что важно сохранять контакт между российскими и американскими военными.

Позже министр обороны России поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации Соединенных Штатов в Черном море.

Президент России Владимир Путин в середине июня провел совещание с участием министра Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округов. Главе государства было доложено о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению военных действий.