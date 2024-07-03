Посол Румынии вызван в МИД РФ

Посол Румынии Кристиан Истрате вызван в МИД РФ, ему вручена нота о решении Москвы выслать сотрудника румынского диппредставительства в качестве ответной меры.

"3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте".

