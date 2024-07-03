Лукашенко и Путин пообщались на полях саммита ШОС

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

На кадрах, опубликованных каналом, президенты двух стран обнимаются и оживленно беседуют.

Ранее в Кремле сообщали, что в ходе мероприятий в Астане у Путина не планируется полноформатных двусторонних переговоров с Лукашенко, но так или иначе лидеры встретятся на полях саммита.