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Лукашенко и Путин пообщались на полях саммита ШОС

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко и Путин пообщались на полях саммита ШОС
© ТАСС

На кадрах, опубликованных каналом, президенты двух стран обнимаются и оживленно беседуют.

Ранее в Кремле сообщали, что в ходе мероприятий в Астане у Путина не планируется полноформатных двусторонних переговоров с Лукашенко, но так или иначе лидеры встретятся на полях саммита.

 

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