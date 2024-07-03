Путин высказался об отношениях России и Монголии

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Путин отметил, что в этом году отмечается "85 лет победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров".

"В целом, отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий", - сказал российский лидер.



Путин также заявил, что Россия готова увеличивать квоту на обучение студентов из Монголии. Он также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества между странами в сфере энергетики.

До этого президент России прилетел в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сообщалось также, что российский президент проведет переговоры с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Турции, Китая и Пакистана.