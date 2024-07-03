В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Новороссийск
Президенту РФ Владимиру Путину круглосуточно передают доклады от военных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Таким образом официальный представитель Кремля высказался об осведомленности Путина об атаке ВСУ на порт Новороссийска.
"По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно", - сказал представитель Кремля.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил в городе угрозу атаки безэкипажных катеров. Он обратился к жителям города с просьбой никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем».
Позднее мэр заявил, что два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Новороссийск в Краснодарском крае.