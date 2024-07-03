В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Новороссийск

Президенту РФ Владимиру Путину круглосуточно передают доклады от военных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Таким образом официальный представитель Кремля высказался об осведомленности Путина об атаке ВСУ на порт Новороссийска.

"По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно", - сказал представитель Кремля.



Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил в городе угрозу атаки безэкипажных катеров. Он обратился к жителям города с просьбой никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем».

Позднее мэр заявил, что два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Новороссийск в Краснодарском крае.