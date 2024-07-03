В Пекине отреагировали на слова Стубба о зависимости РФ от КНР

Россия и Китай выступают в качестве крупных самостоятельных держав и поддерживают друг с другом контакты по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, опровергнув утверждение, что "РФ полностью зависит от китайской стороны".

"Во-первых, и Китай, и Россия - независимые и самостоятельные крупные державы. <…> Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию", - подчеркнула она на брифинге, отвечая западному журналисту. Тот попросил прокомментировать слова президента Финляндии Александера Стубба, который ранее в интервью агентству Bloomberg утверждал, будто РФ "настолько зависит от Китая, что один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис".

