Россия и Китай являются крупными независимыми странами и поддерживают контакты по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

Таким образом китайский дипломат прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия настолько зависит от Китая, что «один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис».

«И Китай, и Россия - независимые и самостоятельные крупные державы. (…) Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», - заметила Мао Нин.



Официальный представитель МИД Китая также вновь обратила внимание на то, что Пекин не был инициатором украинского конфликта, не принимает в нем участие и готов оказывать содействие для урегулирования кризиса политическим путем.

Ранее западные политики неоднократно выступали с обвинениями в адрес Китая по поводу военной поддержки России. Сам Пекин исключал возможность поставок военной помощи России и Украине. Также с опровержением таких сообщений выступала и Москва.

При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призывал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свои шаги по украинскому кризису, а не направлять необоснованные обвинения в адрес Китая.