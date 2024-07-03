МИД Китая ответило президенту Финляндии на слова о зависимости РФ от КНР
Россия и Китай являются крупными независимыми странами и поддерживают контакты по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.
Таким образом китайский дипломат прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия настолько зависит от Китая, что «один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис».
«И Китай, и Россия - независимые и самостоятельные крупные державы. (…) Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», - заметила Мао Нин.
Официальный представитель МИД Китая также вновь обратила внимание на то, что Пекин не был инициатором украинского конфликта, не принимает в нем участие и готов оказывать содействие для урегулирования кризиса политическим путем.
Ранее западные политики неоднократно выступали с обвинениями в адрес Китая по поводу военной поддержки России. Сам Пекин исключал возможность поставок военной помощи России и Украине. Также с опровержением таких сообщений выступала и Москва.
При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призывал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свои шаги по украинскому кризису, а не направлять необоснованные обвинения в адрес Китая.