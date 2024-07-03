Путин проводит двусторонние встречи на полях саммита ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с главами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции, Китая и Казахстана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане в среду, 3 июля.

24-е заседание Совета глав государств - членов ШОС под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет 3 и 4 июля в Астане.

Ожидается, что участники мероприятия обсудят итоги деятельности ШОС за 2023-2024 годы и рассмотрят вопросы продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей.

По завершении саммита в Казахстане председательство в ШОС в 2024-2025 годах перейдет к Китаю.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет 26 государств - членов, 9 партнеров по диалогу и 4 страны-наблюдателя.