Разрешением Киеву наносить удары по территории России американским оружием власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну, заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Отсюда, по его словам, передача украинской стороне истребителей F-16. Администрация Джо Байдена превратила Соединенные Штаты в страну, «несущую международный террор и убийства», считает депутат.

Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну, — сказал Шеремет.



Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.

В свою очередь Шеремет заявил, что отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня оказался ожидаем. По его словам, киевские политики лишь исполняют волю Вашингтона на этот счет, а сам Орбан лишь убедился в двуличии Зеленского и его нежелании закончить конфликт.