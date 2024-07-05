Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле ордена Дружбы

Самые известные российские пранкеры Вован и Лексус получили ордена Дружбы за укрепление «мира и взаимопонимания между народами». На церемонии в Кремле их представили как «пранк-журналистов». Блогеров отметили не за какой-то конкретный звонок, а за всю их деятельность. Ранее они смогли дозвониться до первых лиц зарубежной политики — главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российским блогерам-пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили государственные награды в Кремле вместе с российским писателем Захаром Прилепиным, сообщила пресс-служба последнего.

Вован и Лексус рассказали о самом нелепом оправдании попавшегося на пранк

Награждение прошло в среду, 3 июля. Пресс-служба приложила фото с церемонии, на котором Прилепин в кителе стоит между пранкерами. Все трое держат бокалы с шампанским и демонстрируют наколотые на одежду награды. Блогеры получили ордена Дружбы, на торжественной церемонии их объявили «пранк-журналистами», уточнил источник из окружения Прилепина.

«Это совокупная награда по результатам деятельности, а не за конкретный проект. Это по сути легитимизация пранк-журналистики на высшем уровне», — отметил источник.

Он добавил, что пранкеров отметили за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Каких-то льгот или выплат из их орденов не предусмотрено. Самому Прилепину вручили орден Мужества и ведомственную медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества».



Клинтон, Кэмерон и Макаревич (признан в РФ иностранным агентом): последние скандальные пранки

Вован и Лексус широко известны из-за подставных звонков разным медийным лицам: от российских звезд до политиков первой величины. Последнее время все «розыгрыши» они посвящают полномасштабному конфликту на Украине.

Несмотря на то, что блогеры давно популярны, на их пранки все еще попадаются очень известные люди. Так, в июле они успешно дозвонились до бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, а в июне — до министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Обоим представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Кэмерон в разговоре с «Порошенко» среди прочего признался, что Лондон в частном порядке уговаривает Францию не отправлять свои войска на Украину.

«Проблема в том, что, если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для [президента России Владимира] Путина. И тогда возникнут вопросы, как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар. Мне очень нравится французский энтузиазм, но я не уверен, что они выберут правильный конкретный ответ», — говорил Кэмерон.



Министр также раскрыл, что Киев не пригласили на июльский саммит НАТО в США из-за того, что этого не хочет сам Вашингтон. При этом Кэмерон попросил украинскую сторону не спорить на эту тему.

Что касается Клинтон, Вован с Лексусом обвинили ее в желании «проложить дорогу президенту США Джо Байдену ко второму сроку телами украинских солдат».

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, попытаться не только удержать линию [фронта], но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — цитировали блогеры слова Клинтон «Порошенко».



По итогу некоторых пранков у разных медийных россиян начинались проблемы с законом, так как они откровенно высказывались против России и в поддержку Киева. Например, в июне Следственный комитет начал проверять на экстремизм рок-музыканта Андрея Макаревича, который, говоря с »Владимиром Зеленским», пожелал Киеву победы.

«Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил Макаревич.



«Потому что кроме нас никто не мог ни на что повлиять»

И Вован, и Лексус занимаются пранками с начала двухтысячных, помимо политиков, разыгрывали российских звезд, коллекторов. Сначала работали по отдельности, но заочно повлияли друг на друга. Лексус в 2004 году создал главный российский сайт с коллекцией телефонных розыгрышей Prank.ru, которым вдохновился Вован. В тандем блогеры объединились в 2014 году на фоне кризиса на Украине.

«Периодически это было хобби, потом как-то я забыл о нем. До того момента, как не случились события на нашей любимой Украине, когда снова захотелось как-то влиять на процессы. Потому что кроме нас уже никто не мог влиять ни на что в этой стране [Украине]. И поэтому возникли записи с олигархами, с министрами, с президентами этой страны, с руководством, вот. Ну и пошло-поехало», — рассказывал Лексус.



Основной причиной своей деятельности блогеры называли невероятный градус абсурда в зарубежной политике, желание «показать людям все, что скрыто». Сами себя считают патриотами. Подчеркивали, что их работа выгодна не ФСБ или кому-то в Кремле, а в первую очередь всей России.

«Патриотизм — это не за награду, не за пиар и прочее, а просто по велению сердца», — пояснял Вован.



Предположения, что они работают по заданию российских спецслужб и на зарплате Кремля, пранкеры всегда отвергали. Уточняли, что самостоятельно продумывают разговор с жертвой, без команды из «50 человек в специальном бункере».

«Официального человека проще развести. Потому что язык, который используют эти люди, — он обо всем и ни о чем одновременно», — отмечали пранкеры.



Однажды Вован и Лексус упомянули, что никогда бы не стали разыгрывать лидера КНДР Ким Чен Ына из-за опасений серьезных последствий. Но не для самих пранкеров, а «связистов, телефонистов», только потому, что этот человек не вовремя «держал трубку». На вопрос про возможный пранк российского президента Владимира Путина блогеры отвечали уклончиво. Отмечали, что до него «так просто не дозвониться».