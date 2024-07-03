Путин поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем независимости его страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что прошло 80 лет с тех пор, как Красная Армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.

"Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - заметил Путин.



Президент отметил, что Россия и Белоруссия сегодня плодотворно вместе работают на различных направлениях, эффективно борются с внешними угрозами и вызовами.

Глава РФ выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам Белоруссии и России.

В завершении Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу - счастья и благополучия.