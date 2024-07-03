Захарова прокомментировала реакцию Киева на инициативу Орбана

Слова Киева о мире являются только прикрытием и ширмой, на деле он продолжает следовать поставленной коллективным Западом цели нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник", комментируя реакцию Украины на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

"Все слова о мире - это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом - это нанесение стратегического поражения России", - сказала дипломат.



"Что вы ожидали от тех, кого Соединенные Штаты избрали своим инструментом? - продолжила Захарова. - Инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть". Президент Украины Владимир Зеленский, обратила внимание дипломат, "будучи купленным сначала [олигархом Игорем] Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), а потом перепроданным Коломойским уже американским владельцам, сам свою судьбу определить не может".



Орбан: Зеленский был не в восторге от предложения о прекращении огня

"Он [Зеленский] бы мог. Он же заявлял о себе как о личности, человеке, который должен изменить судьбу Украины. В принципе он бы мог это сделать, если бы, видимо, вот так с потрохами не продался. Но ожидать от инструмента, которого несколько раз перепродавали, какой-то самостоятельности уже на данном этапе, мне кажется, по меньшей мере наивно, тем более после признания западников, что именно они прямо запретили Зеленскому ведение каких-либо переговоров", - отметила официальный представитель МИД РФ.



Инициатива Орбана

Орбан 2 июня на встрече с Зеленским в Киеве предложил установить временное прекращение огня на Украине, чтобы использовать паузу в военных действиях для подготовки мирных переговоров с Россией.

На встрече с журналистами после переговоров в Киеве Зеленский ничего не сказал о предложении Орбана, однако заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква позже заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. По завершении визита венгерский премьер сообщил в интервью еженедельнику Die Weltwoche, что его идея о прекращении огня "не очень понравилась" Зеленскому. При этом Орбан уточнил, что у Зеленского "были некоторые сомнения по этому поводу".