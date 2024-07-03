ФСБ и МИД могут получить возможность изымать "недействительные" паспорта

ФСБ России и МИД РФ могут получить полномочия по изъятию внутренних "недействительных" паспортов, законопроект подготовлен МВД России и будет опубликован 3 июля. Об этом сообщила в интервью "Российской газете" заместитель начальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова.

"Предлагается наделить пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов, предъявленных для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами", - сказала Сизова.



По ее словам, нововведение не связано с наличием проблем в данной сфере правоотношений, а направлено на упреждение неверного толкования либо двусмысленности нормы, содержащейся в федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающей изъятие внутреннего паспорта.

Сизова отметила, что разработка проекта федерального закона обусловлена необходимостью выработки критериев, свидетельствующих о наличии в паспорте гражданина РФ недостоверных сведений.

Кроме того, в законопроекте предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка установления факта внесения в паспорт недостоверных сведений и критериев, свидетельствующих о наличии в нем таких сведений. Также предлагается признать основанием недействительности паспорта внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей, например отметок о пересечении границы во внутреннем паспорте, рисунки или отметок о владении животным.